Restorasyonu tamamlanan Burmalı Mescit ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Burmalı Mescit ibadete açıldı Burmalı Mescit cemaatine kavuştu İstanbul'da burmalı minareye sahip tek yapı olduğu belirtilen "Burmalı Mescit" tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından dualar eşliğinde ibadete açıldı.
14.03.2020 01:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 01:44
Restorasyonu tamamlanan Burmalı Mescit ibadete açıldıBurmalı Mescit cemaatine kavuştu
İSTANBUL - İstanbul 'da burmalı minareye sahip tek yapı olduğu belirtilen "Burmalı Mescit" tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından dualar eşliğinde ibadete açıldı. Fatih 'te Şehzade Mehmed Camii yanında yer alan "Burmalı Mescit" Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek dualar eşliğinde ibadete açıldı. Açılışa Vakıflar İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mescide gelen vatandaşlar cuma namazını restore edilen mescitte kıldı. 2016 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan mescidin bozulan cephe taşlarında derz işlemleri yapıldı. Burmalı minareyi oluşturan tuğlalarda onarım ve tamlama işlemi uygulandı. Ayrıca hazirede parçalı ve dağınık durumda olan mezar taşlarında düzenleme, tamlama, sağlamlaştırma yapıldı. Deprem mühendisliğinden alınan rapor doğrultusunda statik projeleri hazırlanan camide güçlendirme çalışmaları yapıldı. Öte yandan İstanbul'da burmalı minareye sahip tek yapı olduğu belirtilen cami, bu yönü ile dikkat çekiyor.
İSTANBUL - İstanbul 'da burmalı minareye sahip tek yapı olduğu belirtilen "Burmalı Mescit" tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından dualar eşliğinde ibadete açıldı. Fatih 'te Şehzade Mehmed Camii yanında yer alan "Burmalı Mescit" Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek dualar eşliğinde ibadete açıldı. Açılışa Vakıflar İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mescide gelen vatandaşlar cuma namazını restore edilen mescitte kıldı. 2016 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan mescidin bozulan cephe taşlarında derz işlemleri yapıldı. Burmalı minareyi oluşturan tuğlalarda onarım ve tamlama işlemi uygulandı. Ayrıca hazirede parçalı ve dağınık durumda olan mezar taşlarında düzenleme, tamlama, sağlamlaştırma yapıldı. Deprem mühendisliğinden alınan rapor doğrultusunda statik projeleri hazırlanan camide güçlendirme çalışmaları yapıldı. Öte yandan İstanbul'da burmalı minareye sahip tek yapı olduğu belirtilen cami, bu yönü ile dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Restorasyonu tamamlanan Burmalı Mescit ibadete açıldı
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