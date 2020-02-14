RESTORASYONU TAMAMLANAN SÜLEYMANAĞA CAMİİ İBADETE AÇILDI

FATİH'te bulunan ve restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Süleymanağa Camii ibadete açıldı.

28 Aralık 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyona alınan Kumkapı'daki Süleymanağa Camii'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile birlikte çok sayıda mahalleli katıldı. Konuşmaların ardından cami kapısında açılış kurdelası kesildi, katılanlara cuma namazı sonrası tavuk ve pilav dağıtıldı.

"HAYATIMDA BU KADAR GÜZEL BİR MİNARE GÖRMEDİM"

Tören sırasında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Hemen içimdekini söylemek istiyorum. Böyle güzel bir minare görmedim. İnanılmaz güzel. Ahşaptan sıcacık. Mahallenin sıcaklığını gösteriyor. Cenabı Allah güzel günlerde burada ibadet etmeyi hepinize, hepimize nasip etsin." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da "Bu değerli yapıyı gelecek kuşaklara aktarmaya emanete vefa olarak göstermeyi terakki eden başta Vakıflar Genel Müdürlüğü ve onun buradaki temsilcileri olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, bu inşaatın yapımında görevli herkese, hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Açılış için kurdele kesimi

-Camiden detaylar

-Minareden detaylar

-Cami içinden cemaat detayları

-Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan konuşması

-Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan konuşması

-Genel Detaylar

- İstanbul