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Restorasyonu tamamlanan tarihi Batıayaz Köprüsü hizmete açıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde restitüsyon ve restorasyon işlemleri tamamlanan, Osmanlı dönemine ait Batıayaz Köprüsü, törenle hizmete açıldı.

12.11.2019 17:03 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:06
'ın ilçesinde restitüsyon ve restorasyon işlemleri tamamlanan, Osmanlı dönemine ait Batıayaz Köprüsü, törenle hizmete açıldı.
Vali Rahmi Doğan, Yaylıca Mahallesi'ndeki köprünün açılışında yaptığı konuşmada, Hatay'ın çok önemli bir coğrafyada olduğunu söyledi.
Havasıyla, yeşiliyle, toprağıyla, tarihiyle, turizmiyle, kültürüyle bu coğrafyanın insanları cezbettiğini belirten Doğan, "Tarihte de bu böyle olmuştur. İnsanlar hep buraları istemişler, bu topraklar için savaşmışlar, bu topraklarda savaşmışlar. Bu topraklar kıymetli." dedi.
Hatay'ın, turizmden beklentisi olan, pay almak isteyen, bu konuda da imkanları bulunan bir il olduğunu dile getiren Doğan, şöyle devam etti:
"Turizmin geliştirilmesi için elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz. Hem Valilik hem Büyükşehir Belediyesi olarak ve diğer belediyeler, kaymakamlıklar olarak elimizden gelen her türlü imkanı kullanarak turizmden ciddi pay almak istiyoruz. Niye istiyoruz? Bizim tarihimiz, kültürümüz, tabiatımız, denizimiz, kumumuz var. Biz 10 dakikada denize inilip 10 dakikada yaylaya çıkılabilen bir iliz. Böyle bir imkanı başka yerlerde bulmak çok zor."
Doğan, köprünün aslına uygun restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da hasar gören köprüyü aslına uygun restore ederek tekrar kullanıma açtıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından, 3,8 metre genişliğinde, 36,5 metre uzunluğundaki tarihi köprünün açılış kurdelesi kesildi.
Restorasyonu tamamlanan tarihi Batıayaz Köprüsü hizmete açıldı

Rahmi Doğan, Samandağ, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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