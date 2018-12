Restore Edilen Camilerin Çatısı Akınca 'Yağışlı Hava' Ayarı Yapıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:28



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:28

BİTLİS Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen 5 cami ve 1 külliyenin çatıları, yağmurlarla birlikte su akıtmaya başladı. Sorun giderilemeyince cemaat, çareyi camilerin içine leğen yerleştirip, halıları toplamakta buldu. Ancak bu da çözüm olmadı. Yağışlı havalarda camilerin ibadete kapatılmasına karar verildi. Bitlis merkezde bulunan Şerefiye Camisi ve külliyesi 3 yıl önce, Dört Sandık, Kale Altı, Kureyşi ve Aynel Barit camileri de geçtiğimiz yıl aslına uygun restorasyonları tamamlanarak, ibadete açıldı. Yaz döneminde ibadetin sorunsuz yapılabildiği camilerde, kış dönemiyle birlikte sıkıntılar ortaya çıktı. Camilerin tavanları, yağışlı havalarda su akıtmaya başladı. Görevliler ve vatandaşlar da çare aramaya başladı. İlk olarak cami içlerinde su gelen noktalara, leğen konuldu. Ancak akan su fazla olduğu için halıların toplanması gerekti. Camilerin imamları durumu müftülüğe bildirdi. Müftülük , yağışlı günlerde camilerin kapalı tutulması talimatı verdi.'RESTORASYONDAN SONRA OLDU'Vatandaşlar duruma tepki gösterirken Taş Mahallesi Muhtarı İrfan Küsem, daha önce Dört Sandık Camisi'nin ibadete açık olduğunu, üzerinde de kış şartlarına uygun çatı bulunduğunu belirterek, "Cami restorasyona alındı. Çatı tertibatı kaldırıldı. Ancak şimdi cami, çatı akması sebebiyle ibadete kapatılıyor. Bunu yetkililer kontrol etmeli. Biz camilerin bölge şartlarına göre restore edilmesini talep ediyoruz" dedi. Bu duruma vatandaşlar da tepki gösterdi. Yıllara meydan okuyan eserlerin bir bir restore edildiğini ancak restorasyon sonrasında her birinde farklı sorunlar meydana geldiğini öne süren vatandaşlar, bu sorunlara bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.Cemaatten Fahrettin Kara, 500 yılık Şerefiye Camisi'nin restorasyona alınmadan önce böyle bir sıkıntı yaşamadığını belirtirken, Ahmet Şimşek de restorasyon çalışmaları sırasında namazlarını dışarda kıldıklarını, çok sıkıntılar çektiklerini anlattı. Şimşek, "Ne yazık ki bundan 7-8 yıl önce Bitlis merkezdeki camiler, restorasyon çalışması adı altında restore edilmeye başlandı. Restorasyon tamamlandıktan sonra, sevinçle, camilerimize kavuştuk derken, şu an gördüğünüz gibi yağmur nasıl dışarıda yağıyorsa caminin kubbesinden de aynı şekilde içeriye akıyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Allah rızası için şu camilerimize bir el atın. Camimizde şu an namaz kılamıyoruz. Halılar tamamen kaldırıldı. Diğer tarihi camilerimiz de aynı şekilde damlıyor. Bizi bu halden, camilerimizi de bu rezaletten kurtarmanızı istiyoruz" diye konuştu. Konuyla ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden açıklama yapılmazken, müftülük yetkilileri ise imama havanın yağışlı olması halinde camiyi kapatma yetkisi verdiklerini belirtti. - Bitlis