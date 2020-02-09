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Resualayn ve Tel Abyad'ta öğrenciler üniversite sınavına girdi

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı Tel Abyad'ta üniversite sınavı yapıldı.

09.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:21
'de Barış Pınarı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı Tel Abyad'ta üniversite sınavı yapıldı.
Lise mezunu 81 öğrencinin katıldığı Harran Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (HRÜYÖS, Lisesinde gerçekleştirildi. Sınav öncesi güvenlik önlemlerinin alındığı okul çevresinde öğrenciler tek tek kimlik kontrolünden geçirilip, aramaları yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara alındılar. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde önlisans ve lisans seviyesindeki programlara yerleştirilmesi için Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde eş zamanlı olarak yapılan sınav, Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay illeri ile yurt dışında Azerbaycan'ın Bakü, Suriye'nin Tel Abyad ve Resulayn kentlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye'de bulunan çok sayıda üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanacak.
(İHA)
Resualayn ve Tel Abyad'ta öğrenciler üniversite sınavına girdi

Telabyad, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA


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