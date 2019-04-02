Resul Genç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Yalova belediye başkan adayı Resul Genç oldu. Saadet Partisi adayı Resul Genç, Yalova belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Yalova belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Yalova belediye başkan adayı Resul Genç ile ilgili seçim sonuçları ve Yalova belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Yalova belediye başkan adayı Resul Genç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Yalova belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Yalova aday yarışı ve Yalova seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Yalova Seçim Bilgileri

Yalova belediyesi için toplam sandık sayısının 245 olduğu belirlendi.

Yalova belediyesi için açılan sandık sayısının ise 245 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Yalova belediyesi için katılım oranının ise % 78,41 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Yalova toplam seçmen sayısının ise 82.964 olduğu belirlendi.

Yalova belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 65.048 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Resul Genç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Yalova belediye başkan adayı olarak gösterilen Resul Genç, Yalova yarışında % 1,49 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Resul Genç toplamda 935 adet oy sayısına ulaştı.

Resul Genç Kimdir?

1956'da Rize'de doğan Resul Genç, ilk, orta ve liseyi Rize'de tamamladı. 1974'te Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine başlayan Genç, 1978 yılında mezun oldu. 1980'de İstanbul'da memuriyet hayatına başlayan Genç, 1983'te memurluktan ayrılarak özel bir şirkette çalışmaya başladı. 1988'de Yalova'ya gelen Genç, serbest muhasebecilik yapmaya başladı. Milli Görüş hareketinin içinde çeşitli kademelerde görev yapan Genç, MGV Milli Gençlik Vakfı ve AGD Anadolu Gençlik Derneğinde çeşitli görevler ve başkanlıklar yaptı.

Halen serbest muhasebecilik yapan evli ve 2 çocuk babası Genç, 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisinden merkez belediye başkan adayı gösterildi.

Saadet Partisi Yalova belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.