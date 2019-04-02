Resul Karaoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANKIRI BAYRAMÖREN belediye başkan adayı olan Resul Karaoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANKIRI BAYRAMÖREN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Resul Karaoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANKIRI BAYRAMÖREN adayı Resul Karaoğlu kimdir? BTP ÇANKIRI BAYRAMÖREN adayı Resul Karaoğlu yüzde kaç oy aldı?

Resul Karaoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANKIRI BAYRAMÖREN belediye başkan adayı olarak gösterilen Resul Karaoğlu BAYRAMÖREN ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. BAYRAMÖREN ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Resul Karaoğlu adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANKIRI BAYRAMÖREN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.