Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: Operasyona F-16'lar da destek veriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği askeri harekat üçüncü gününde de sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 277'ye yükseldi.

Operasyon kapsamında gün boyunca Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine konuşlu obüs bataryaları Suriye'nin Resulayn kentinde Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait belirli hedefleri bombaladı. Bombardımanın etkisiyle kentte dumanların yükseldiği gözlendi.

F-16'LAR DOCKA VURDU

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Ayrıca ilçenin güneybatısından da aralıklı olarak silah ve doçka sesleri geliyor. Öte yandan F-16 Savaş uçağı tarafından terör örgütü PKK/YPG/PYD'e ait bir docka mevzii vurularak yok edildi.

11 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Harekatta iki günde Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 11 köy terörden arındırıldı. Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.





Operasyonun üçüncü gününde dakika dakika yaşananlar:

10.15 :Yerel kaynaklar, Tel Abyad'a bağlı Dimu ve Tel Tuban köylerinin YPG'li teröristlerden temizlendiğini duyurdu



09.40 :NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. NATO yöneticisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.

09.30 :Fırat Kalkanı Harekâtı'yla teröristlerden kurtarılan Azez'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan beş asker, Kilis'e getirildi. Demirören Haber Ajansı, havanın YPG/PKK kontrolündeki Tel Rıfat'tan ateşlendiğini aktarıyor.

8.48:Tel Abyad'daki terör hedefleri sabahın erken saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vuruluyor. Teröristler SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

08.33:Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

08.12:Resulayn'a yoğun top atışı yapıldığı bilgisi geliyor.

07.00:Milli Savunma Bakanlığı: "Gece boyunca icra edilen harekatlar neticesi 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi."

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

277 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 277 olduğunu açıkladı.