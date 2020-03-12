Resulayn'da 1 asker şehit oldu
Şanlıurfa Valiliği Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG teröristlerin bomba yüklü araçla düzenledikleri saldırıda 1 asker ile 3 yerel güvenlik gücünün şehit olduğunu açıkladı.
12.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:35
Şanlıurfa Valiliği Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG teröristlerin bomba yüklü araçla düzenledikleri saldırıda 1 asker ile 3 yerel güvenlik gücünün şehit olduğunu açıkladı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu 1 jandarma uzman onbaşımız ve 3 yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan 10 kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu 1 jandarma uzman onbaşımız ve 3 yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan 10 kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Güncel
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