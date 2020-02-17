Resulayn'da 3 havan mermisi ve EYP imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn 'da yangın söndürme tüpü içine gizlenen 3 havan mermisi ile el yapımı patlayıcının (EYP) Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) timlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı bölgesi Resulayn'da yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 3 adet 60 mm'lik havan mermisi ile tuzaklanmış EYP tespit edilerek EOD timleri tarafından imha edildi."