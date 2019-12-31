Resulayn'da bomba yerleştirilen araç imha edildi

MMİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn 'da PKK/YPG'li teröristler tarafından alıkonularak bomba düzeneği yerleştirilen aracın, Suriyeli araç sahibinin ihbarı ile imha edildiğini ve facianın önlendiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Resulayn'da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeli kardeşimiz ilk fırsatta durumu Mehmetçiklerimize bildirdi. Bombalı aracın Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmesiyle bir facia daha önlendi" denildi.

'TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Paylaşılan videoda aracın görüntüsüne ve imha edilmesine ilişkin görüntüler yer aldı. İhbarı yapan araç sahibi Suriyeli sürücü, videoda olayı şöyle anlattı: