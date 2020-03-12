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Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit

ŞANLIURFA Valiliği'nce Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğu açıklandı.

12.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:56
Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 asker şehit

ŞANLIURFA Valiliği'nce Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğu açıklandı. Açıklamada, "Saldırı sonucu jandarma uzman onbaşımız ve 3 yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. Aynı saldırı sonucunda, 7'si sivil olmak üzere yaralanan 10 kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır" denildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf bölgesinde, teröristler tarafından pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 3 yerel polis hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Resulayn Devlet Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Resulayn, Güncel

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