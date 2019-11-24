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Resulayn'da çok sayıda patlayıcı imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı, mayın, mühimmat ve malzemenin imha edildiğini açıkladı.

24.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:36Resulayn'da çok sayıda patlayıcı imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı, mayın, mühimmat ve malzemenin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Resulayn'da yapılan son arama-taramalarda terör örgütü PKK/YPG'ye ait EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde, mayın, mühimmat ve malzeme ele geçirilerek kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi. Ele geçirilen patlayıcılar şöyle: "2 adet 1 kilogramlık C3 patlayıcı, 1 adet 5 kilogramlık C3 patlayıcı, 122 adet 750 gramlık sanayi tipi anti personel mayını, 4 adet 1,5 kilogramlık sanayi tipi anti personel mayını, 1 adet 2 kilogramlık sanayi tipi anti personel mayını, 6 adet Rus menşeli 10 kilogramlık anti-tank mayını, 19 adet 122 milimetrelik havan mermisi, 10 adet 82 milimetrelik havan mermisi, 20 adet 62 milimetrelik havan mermisi, 300 adet Hindistan menşeili tahrip kapsülü, 1 adet parça tesirli 10 kilogramlık sanayi tipi EYP, 3 adet EYP başlatıcı düzenek, 4 adet anahtarlı (çıt çıt) EYP başlatıcı düzenek, EYP hazırlamakta kullanılan koli bandı, elektrik bandı, kablo, jak ve benzeri yardımcı malzeme."

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Resulayn, Güncel

Kaynak: DHA

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