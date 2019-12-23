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Resulayn'da gıda yardımı devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn kentinde gıda yardımı ve sağlık taramalarının devam ettiğini açıkladı.

23.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:05 Resulayn'da gıda yardımı devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'nin kentinde gıda yardımı ve sağlık taramalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Resulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz, 'Türk devletinden Allah razı olsun, her şey yolunda' diyerek, teşekkür ediyor" denildi.

Görüntü Dökümü:

-Yardımlardan görüntü

-Bölge halkı ile röportaj

Haber: ANKARA,



Resulayn, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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