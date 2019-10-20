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- Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu

- Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulunduRASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye-Türkiye sınırındaki Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat deposu ve bir tünel bulundu.

20.10.2019 14:30
- Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu
RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye-Türkiye sınırındaki Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat deposu ve bir tünel bulundu.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ya ait gizli bir tünel ve mühimmat deposu buldu. SMO askerleri, terör örgütünün geçiş amacıyla kullandığı Resulayn'daki tüneli görüntüledi. Tünelin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtildi.
- Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Güncel

Kaynak: İHA

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