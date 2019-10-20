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Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye-Türkiye sınırındaki Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat deposu ve bir tünel bulundu.

20.10.2019 14:40
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye-Türkiye sınırındaki Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat deposu ve bir tünel bulundu.
Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'ya ait gizli bir tünel ve mühimmat deposu buldu. SMO askerleri, terör örgütünün geçiş amacıyla kullandığı Resulayn'daki tüneli görüntüledi. Tünelin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtildi.
(Abu Mucahit El Halebi- Muhammed Rabah/İHA)
Resulayn'da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Güncel

Kaynak: İHA

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