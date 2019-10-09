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- Resulayn'da hareketlilik

- Resulayn'da terör mevzileri vuruluyorRASULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla Resulayn ve çevresindeki terör örgütüne ait mevziler vuruluyor.

09.10.2019 19:45
- Resulayn'da terör mevzileri vuruluyor
RASULAYN - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla Resulayn ve çevresindeki terör örgütüne ait mevziler vuruluyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusu için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Resulayn ve çevresinde patlamalar yaşanırken terör örgütüne ait mevziler de vuruluyor. Terör örgütü YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda 4 patlama meydana geldi. Bölgede hareketlilik sürüyor.
- Resulayn'da hareketlilik

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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