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Resulayn'da Milli Suriye Ordusu ile teröristlerin çatışma anları görüntülendi

Barış Pınarı Harekatı 8. gününde başarılı bir şekilde devam ederken Milli Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/PKK ile girdiği sıcak çatışma kameralara yansıdı. Görüntülerde meskun mahalde teröristlerle sıcak temas yakalandığı görülüyor.

16.10.2019 11:40

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününe girdi. Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanırken, hakimiyet alanı ilçenin doğusuna doğru genişliyor. Yeni gelen çatışma görüntülerinde Milli Suriye Ordusu yakın temasta teröristlerle çatışmaya girdi.

SICAK ÇATIŞMA ANLARI

TSK ve Suriye Milli Ordusu kurtarılan yerlerde arama tarama faaliyetleri ve tahkimat yapıyor. Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait tüneller bulunuyor, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor. Şehir merkezine ilerlerken bölgede sıcak çatışmalarda yaşanıyor. Resulayn'dan yeni gelen görüntülerde YPG'li teröristlerle girilen sıcak çatışma anbean kaydedildi.

İşte çatışma anları böyle görüntülendi;

Resulayn'da Milli Suriye Ordusu ile teröristlerin çatışma anları görüntülendi

Resulayn, Suriye, Güncel

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