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Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

12.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:46
Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye 'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf bölgesinde, teröristler tarafından pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerce Resulayn Devlet Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede ise güvenlik önlemleri artırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ceylanpınar, Resulayn, Suriye, Güncel

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