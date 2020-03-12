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Resulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş'un ailesine acı haber verildi

Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

12.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:56
Resulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş'un ailesine acı haber verildi
Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un, Hatay 'ın Kırıkhan ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.
Buluş'un Barbaros Mahallesi'ndeki babaevine giden Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve askeri yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.
Şehidin babaevine ve ailenin ikamet ettiği sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehidin naaşı Hacı Meryem İçcan Camisi'nde yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Kırıkhan, Resulayn, Hatay, Güncel

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