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Resulayn'da SMO askerleri Ortodoks Kilise'sinin güvenliğini sağlıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn'daki Ortodoks Kiliseli'nin güvenliğini Suriye Milli Ordusu (SMO) sağlıyor.

26.10.2019 16:25Resulayn'da SMO askerleri Ortodoks Kilise'sinin güvenliğini sağlıyor
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn'daki Ortodoks Kiliseli'nin güvenliğini Suriye Milli Ordusu (SMO) sağlıyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn'da ibadet yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye Milli Ordusu (SMO) kiliseyi koruma ve temizleme çabalarını sürdürüyor. Kilise yetkilisiyle görüşen SMO askeri, bölgedeki tüm ibadet mekanlarının tümünün korunacağını belirterek "Bizim için bütün siviller eşit, farklı din, dil ve ırk sahibi olabilirler" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Güncel

Kaynak: İHA

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