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- Resulayn'da SMO Askerleri Ortodoks Kilise'sinin Güvenliğini Sağlıyor

- Resulayn'da SMO askerleri Ortodoks Kilise'sinin güvenliğini sağlıyorRESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn'daki Ortodoks Kiliseli'nin güvenliğini Suriye Milli Ordusu sağlıyor.

27.10.2019 01:15
- Resulayn'da SMO askerleri Ortodoks Kilise'sinin güvenliğini sağlıyor
RESULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn'daki Ortodoks Kiliseli'nin güvenliğini Suriye Milli Ordusu sağlıyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn'da ibadet yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye Milli Ordusu kiliseyi koruma ve temizleme çabalarını sürdürüyor. Kilise yetkilisiyle görüşen SMO askeri, bölgedeki tüm ibadet mekanlarının tümünün korunacağını belirterek "Bizim için bütün siviller eşit, farklı din, dil ve ırk sahibi olabilirler" ifadelerini kullandı.
- Resulayn'da SMO Askerleri Ortodoks Kilise'sinin Güvenliğini Sağlıyor

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Güncel

Kaynak: İHA


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