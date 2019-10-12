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Resulayn'da terör hedefleri vuruluyor

Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu'su tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.

12.10.2019 10:12Resulayn'da terör hedefleri vuruluyor
Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu'su tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu'nun Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla Resulayn'daki terör hedefleri bir bir bombalanıyor. Resulayn'ın çevresinde terör örgütlerinin karşılık verdiği çatışmaların yaşandığı belirtiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordu'nun Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Harekatın ilerlemesi, yeni bölgelerin kontrol altına alınması Resulayn çevresinde çatışmaları şiddetlendirdi. Resulayn'da Suriye Milli Ordusu ve PYD/PKK terör örgütleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. - RASULAYN

Suriye, Fırat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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