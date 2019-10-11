Haberler » Güncel » Resulayn'da teröristler bir bir yakalanıyor

Resulayn'da teröristler bir bir yakalanıyor

Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalında 3 terörist daha yakalandı.

11.10.2019 12:05
Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn kırsalında 3 terörist daha yakalandı.
Türk Silah Kuvvetler (TSK) ve TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri, ilerleyişi sırasında bölgede bulunan köyleri de terör örgütünden geri alıyor. Harekat sırasında TSK ve Suriye Milli Ordusunun yoğun operasyonlarıyla YPG/PKK teröristleri bir bir yakalanıyor. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Resulayn'da dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Resulayn kırsalında teslim olan ve ele geçirilen terörist sayısı 11'e yükseldi.
Öte yandan Tel Abyad ve Resulayn'da terör hedefleri tek tek yok ediliyor.
(İHA)
Resulayn'da teröristler bir bir yakalanıyor

Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20 Barış Pınarı Harekatı'na destek
14:20 Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
14:20 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
14:20 Binali Yıldırım: "Amerika'yı defalarca uyardık"
14:15 Başkan Demirtaş: "Amacımız ilçemizi daha modern ve yaşanabilir bir konuma getirmek"
14:15 Selçuk Üniversitesinde Mendeley Eğitimi verildi
14:20 Öğrencilerden mehmetçik vakfı'na bağış
11.10.2019 14:21:11