Resulayn'da teröristlerin kaçtıkları anlar kameraya yansıdı

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin doğusuna düzenlenen operasyonda başarılı bir şekilde ilerliyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları kameralara yansıdı. Yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor. Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor.

TSK, BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu arkerlerinin de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı gibi devam ediyor. Hava Kuvvetleri ile karadan topçu birliklerinin PKK/PYD-YPG'li terörislerin mevzilerini bomba yağdırması ile başlayan harekatta daha sonra zırhlı birlikler Tel Abyad ile Rasulayn'a ilerlemeye başladı. Yaşanan çatışmaların ardından birlikler Resualyn'a girdi. Bölgede endişeye kapılan teröristler birer birer mevzilerden kaçıyor. TSK ve SMO karşısına çıkamayan teröristler çareyi kaçmakta buluyor.

İşte teröristlerin kaçtıkları anlar;