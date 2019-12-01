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Resulayn'da teröristlerin tünel açtığı bir okul daha tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okulun daha tespit edildiğini açıkladı.

01.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:53Resulayn'da teröristlerin tünel açtığı bir okul daha tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'da PKK/YPG'li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okulun daha tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz Resulayn'da yaptığı arama-taramada, PKK/YPG'li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul daha tespit etti. Okulun içerisinden başlayan ve çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı" denildi.Bakanlık ayrıca, Güvenli Bölge tesisi kapsamında, PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edilmeye devam edildiğini, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınacağını açıkladı.



Resulayn, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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