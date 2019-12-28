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Resulayn'da ticari hayat canlanıyor

Resulayn'da ticari hayat canlanıyorMİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da terörün izleri silindikçe ticari hayatın da canlandığını duyurdu.

28.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:42 Resulayn'da ticari hayat canlanıyor

'da ticari hayat canlanıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Resulayn'da terörün izleri silindikçe ticari hayatın da canlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, iş yerlerini açan esnafın fotoğraflarına yer verildi. Açıklamada, "Resulayn'da dükkanlarını açan yöre esnafı, hem ticari hayatı canlandırıyor hem de halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir görev üstleniyor. Terörün izleri silindikçe Suriyeli kardeşlerimiz işlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor" denildi.

ANKARA,



Resulayn, Güncel

Kaynak: DHA

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