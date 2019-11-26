Haberler » Güncel » Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı - Haber

Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden temizlenen Resulayn'da tespit edilen yeni tünellerin iş makineleriyle kapatıldığı açıklandı.

26.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:42Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden temizlenen 'da tespit edilen yeni tünellerin iş makineleriyle kapatıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Tünellerin kapatılması

Haber:  ANKARA, -



Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:18 Milli Güvenlik Kurulu toplandı
17:18 DHA YURT BÜLTENİ-20
17:18 Antalya'da arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17:18 Edirne'de Hasanağa Deresi siyah akmaya başladı (TAMAMI)
17:17 HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASINDA TANIKLAR DİNLENİYOR
17:12 Galatasaray U19 takımı, Club Brugge U19 takımını 2-1 ile geçti
17:01 iPhone kampanyası yapan market zincirinde büyük izdiham!
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: 4 ölü, 20 yaralı
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
23:36 Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum
26.11.2019 17:20:03