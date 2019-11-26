Haberler » Güncel » Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı - Haber

Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı

Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldıMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden temizlenen Resulayn'da tespit edilen yeni tünellerin iş makineleriyle kapatıldığı açıklandı.

26.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:23
'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile terörden temizlenen Resulayn'da tespit edilen yeni tünellerin iş makineleriyle kapatıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında Mehmetçik tarafından Resulayn'da tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı" denildi.
Resulayn'da tüneller iş makineleriyle kapatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:35 Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
19:35 Araçta sıkışan annesini kurtarmaya çalıştı, o anlar kameraya yansıdı
19:34 Kültepe kazı başkanı: kazılarımız binlerce yıl devam edecek gibi görünüyor
19:32 Türkiye Şehitlerini Anıyor
19:30 - Almanya'da Türk firmasının deposu kundaklandı- 200 bin euro'luk zarar
18:47 Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
18:27 Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi
18:07 İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:28 Metrobüste işaretli bekleme dönemi başladı
17:01 CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Eşit şekilde yargılanalım, hodri meydan
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
23:36 Günay Güvenç maç sonunda itiraf etti: Evet yere yatıyorum
26.11.2019 19:40:15