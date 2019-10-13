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Resulayn'da yaşayan sivilden Suriye Milli Ordusu'na teşekkür

Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün terör örgütünden alınan Resulayn'da yaşayan bir sivil, Suriye Milli Ordusu askerlerine teşekkür ederek, "Sayenizde kalacak yerim oldu" dedi.

13.10.2019 17:30
Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün terör örgütünden alınan Resulayn'da yaşayan bir sivil, Suriye Milli Ordusu askerlerine teşekkür ederek, "Sayenizde kalacak yerim oldu" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı hızla devam ederken, Resulayn dün terör örgütünden geri alınmıştı. Terörden arındırılan Resulayn'da yaşayan bir sivil, karşılaştığı Suriye Milli Ordusu askerlerine teşekkür ederek, "Sayenizde kalacak yerim oldu" dedi. Asker ile konuşmaya devam eden yaşlı adam, "Teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Yıllarca şikayetçiydim çünkü kalacak bir yer bile bulamamıştım" ifadelerini kullandı. Artık kendisine ait bir yer olduğunu ifade eden yaşlı adam, "Orada kaldım ama sizin sayenizde bana ait bir yer buldum" diyerek Suriye Milli Ordusu askeriyle tokalaştı.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
Resulayn'da yaşayan sivilden Suriye Milli Ordusu'na teşekkür

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Kaynak: İHA

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