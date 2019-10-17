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Resulayn'da ypgpkk'nın 'canlı kalkan' olarak kullandığı siviller kurtarıldı

Resulayn'da YPGPKK'nın 'canlı kalkan' olarak kullandığı siviller kurtarıldıSuriye, (DHA)- Resulayn'a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, YPGPKK'nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları 'canlı kalkan' olarak kullandıklarını söyledi.

17.10.2019 13:07
Resulayn'da YPGPKK'nın 'canlı kalkan' olarak kullandığı siviller kurtarıldı
Suriye, (DHA)- Resulayn'a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, YPGPKK'nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları 'canlı kalkan' olarak kullandıklarını söyledi.
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, kontrolünü sağladıkları köyde YPGPKK'nın kirli oyununu engelledi. Terör örgütü YPGPKK'nın canlı kalkan olarak kullandığı sivilleri teröristlerin elinden kurtardı.Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından paylaşılan görüntülere, Liva Şükür El Şimal Tugayı komutanlarından Yüzbaşı Halil Hayriyye'nin, kurtarılan sivillerle diyaloğu yansıdı. Görüntülerde, 'Sizi kim kurtardı' sorusuna bir genç, 'Suriye Milli Ordusu' cevabını veriyor. 'YPGPKK size nasıl davrandı' sorusuna ise, Suriyeliler, 'Çok kötü. Eşyalarımızı çalıyorlar, boş evlerde bırakıyorlar. Çıkmamıza da izin vermiyorlar. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz' ifadelerini kullanıyorlar. SMO komutanının, Canlı kalkan mı yapıyorlar sorusunu ise Evet diye cevaplıyorlar. Ardından Yüzbaşı Halil Hayriyye, 'Biz kardeşiz. Sizi kurtaracağız ve sonrasında evlerinize, yurdunuza döneceksiniz' diyor.
SMO askerlerinden bölgede çok sayıda ailenin, YPGPKK tarafından evlerine hapsedildiği ve 'canlı kalkan' olarak kullanıldığı bilgisi öğrenildi.
Resulayn'da ypgpkk'nın 'canlı kalkan' olarak kullandığı siviller kurtarıldı

Resulayn, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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