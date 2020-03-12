Resulayn'daki saldırıda 1 asker şehit oldu
Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 asker ve 3 yerel güvenlik personelinin şehit olduğu öğrenildi.
12.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:20
Resulayn 'ın batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 asker ve 3 yerel güvenlik personelinin şehit olduğu öğrenildi.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir Jandarma Uzman Onbaşı ve 3 yerel güvenlik personeli şehit olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan 7'si sivil, 10 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
(İHA)
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn batısındaki Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir Jandarma Uzman Onbaşı ve 3 yerel güvenlik personeli şehit olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan 7'si sivil, 10 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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