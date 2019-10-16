Haberler » genel » Resulayn'dan dumanlar yükseliyor

Resulayn'dan dumanlar yükseliyor

Resulayn'dan dumanlar yükseliyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Resulayn'da dün gece ara verilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.

16.10.2019 10:48
Resulayn'dan dumanlar yükseliyor
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Resulayn'da dün gece ara verilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü ve gece sesliğin hakim olduğu Resulayn'da sabahın ilk ışıkları ile birlikte çatışmalar yeniden başladı. Özellikle meskun mahalde yürütülen çatışmaların yanı sıra Türk topçu bataryaları ve obüs ve ÇNRA ile PKK/YPG hedefleri vuruluyor.
Resulayn'dan dumanlar yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Sabah, PKK, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
12:13 Doğu Karadeniz'de koyun sürülerinin yayladan köye zorlu dönüş yolculuğu başladı
12:08 Kıbrıslı belediye başkanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek
11:47 Şule Çet davasının 4'üncü celsesi başladı
11:44 Baba ve oğulun öldürüldüğü davada cinayet zanlısına ceza yağdı
11:37 Antalya iş dünyası ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
11:29 Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Mardin'de
11:23 Genç mühendislerin oyununa Amerikalı oyun firması talip oldu
16.10.2019 12:29:07