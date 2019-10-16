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Resulayn'dan dumanlar yükselmeye devam ediyor

Resulayn'dan dumanlar yükselmeye devam ediyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Resulayn'da dün gece ara verilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.

16.10.2019 17:45
Resulayn'dan dumanlar yükselmeye devam ediyor
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Resulayn'da dün gece ara verilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.
Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü ve gece sesliğin hakim olduğu Resulayn'da sabahın ilk ışıkları ile birlikte çatışmalar yeniden başladı. Özellikle meskun mahalde yürütülen çatışmaların yanı sıra Türk topçu bataryaları ve obüs ve ÇNRA ile PKK/YPG hedefleri vuruluyor.
Resulayn'dan dumanlar yükselmeye devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Sabah, PKK, Genel

Kaynak: İHA

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