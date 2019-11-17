Resulayn Hastanesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Resulayn kentinde teröristler tarafından zarar verilen hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından onarıldı. Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra yataklı servislerin de faaliyet gösterdiği hastanede günde 200 sivile şifa dağıtılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından 9 Ekim tarihinde Fırat'ın doğusunda PKK/YPG tarafından işgal edilen kentlerin kurtarılması için Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Havadan ve karadan yürütülen harekatta TSK ve SMO askerleri kısa sürede Suriye'nin Telabyad ve Resulayn kentleri arasındaki 120 kilometrelik hattı terör örgütünden kurtardı.

Terörden arındırılan bölgelerde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların tespiti ve imhasına yönelik çalışılırken, bir yandan da TSK ve diğer kurumlar tarafından hayatın normalleşmesi amacıyla çaba harcanıyor. Teröristlerden kurtarılan ve arama tarama çalışmalarının ardından güvenli hale getirilen bölgelere sivillerin geri dönüşü devam ederken, TSK ve SMO askerlerinin güvenliği sağladığı Resulayn ve Telabyad'da teröristlerin karargaha dönüştürerek zarar verdiği sağlık, eğitim gibi temel hizmetler ile ibadethaneler onarılarak yeniden sivillerin kullanımına sunuluyor.

RESULAYN HASTANESİNDE ONARIM TAMAMLANDI

Teröristlerin zarar verdiği adreslerden birisi olan Resulayn'daki hastanede de Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan onarım ve tadilat çalışmaları tamamlandı. Daha önce bahçesine kurulan mobil sağlık TIR'ında hizmet sunulan sivillerin daha fazla hizmet alabilmesi için hastane içinde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda önemli aşamalar kaydedildi. Zemininde tünel bulunan ve çok sayıda el yapımı patlayıcı ile mayının imha edilmesinin ardından onarım çalışmalarının tamamlandığı hastanede kadın doğum, çocuk, dahiliye ve acil servis polikliniklerinde Suriyeli sivillere sağlık hizmeti verilmeye başladı.

12 yatak ile de yatan hastalara hizmet verilen hastanede bunun yanı sıra röntgen, ultrason ve laboratuvarlarla da tahlillerin yapılmasına başlandı. Günde ortalama 200 sivile sağlık hizmeti sunulan hastanenin kısa süre içerisinde 24 saat kesintisiz şifa dağıtacağı ve 200 yataklı şekilde tam kapasite çalışacağı belirtildi.

Türk askerlerinin güvenliğini sağladığı hastanede İl Sağlık Müdürlüğü ile AFAD ve UMKE ekipleri de tedavi için gelen sivillere destek oluyor. Suriyeli siviller kendilerine sağlık hizmeti sunan Türkiye'ye teşekkür ederken, teröristlerden kurtuldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ise bölgenin kontrol altına alınması ve hastanenin patlayıcılardan arındırılmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından Resulayn Hastanesinin tadilatının tamamlandığını ifade etti. Harekatın başlaması ve kentin kontrol altına alınmasının ardından ilk etapta mobil sağlık TIR'ları ile acil servis hizmeti sunulan Resulayn'daki hastanede hizmet kapasitesini artırdıklarını belirten Emre Erkuş, "Şu anda bakanlığımız tarafından onarımı tamamlanan hastanemizde polikliniklerimiz kuruldu. Kadın doğum, çocuk ve dahiliye polikliniklerimiz ile acil servisimizde Suriyeli sivillere sağlık hizmeti sunuyoruz. Günde ortalama 200 kişiye sağlık hizmeti veriyoruz, kısa süre içerisinde burayı 24 saat kesintisiz hizmet veren 200 yataklı bir bölge hastanesine dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan hastaların ilaçları da ücretsiz olarak dağıtılıyor.

- Suriye