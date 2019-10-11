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- Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyü de kontrol altına alındı

- Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyü de kontrol altına alındıRESULAYN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyü kontrol...

11.10.2019 17:02
- Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyü de kontrol altına alındı
RESULAYN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyü kontrol altına alındı.
Türk Silah Kuvvetler ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı sırasında Resulayn'ın batısında bulunan Tel Halaf köyünü PKK PYD terörist örgütlerinden geri aldığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte güvenli bölge oluşturmak için PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 2 gün önce Barış Pınarı Harekatı başlamıştı.
- Resulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyü de kontrol altına alındı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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