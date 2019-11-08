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Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çıkan çatışma sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan PYD/YPG'li 10 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:31 Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı
'in ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin kentinde çıkan çatışma sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan PYD/YPG'li 10 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada "28 Ekim 2019 tarihinde Kızıltepe Akdoğan 12. Hudut Bölük Komutanlığına, Suriye ülkesi Rasulayn bölgesine 20 km mesafede bulunan Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışma sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan 10 PYD/YPG örgüt mensubu, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Ekiplerine teslim edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine atılmıştır" denildi. - MARDİN

Kızıltepe, Resulayn, Mardin, YPG, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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