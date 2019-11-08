Haberler » Güncel » Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı - Haber

Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çıkan çatışma sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan PYD/YPG'li 10 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.11.2019 22:35 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:35 Resulayn kırsalında PYD/YPG'li 10 terörist yakalandı
Mardin'in ilçesinin karşısında bulunan 'nin kentinde çıkan çatışma sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan PYD/YPG'li 10 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada "28 Ekim 2019 tarihinde Kızıltepe Akdoğan 12. Hudut Bölük Komutanlığına, Suriye ülkesi Rasulayn bölgesine 20 km mesafede bulunan Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışma sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan 10 PYD/YPG örgüt mensubu, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Ekiplerine teslim edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine atılmıştır" denildi.
(Selman Güneş/İHA)

Kızıltepe, Resulayn, Suriye, YPG, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:04   Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
23:04   Antalya'da Mevlit Kandili kutlandı
23:02   Çavuşoğlu: "Büyük bir oyunu bozduk"
23:01   Sonbahar Denizli'de bir başka güzel
23:00   Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
23:00   Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:51   Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı
21:06   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
20:53   ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
8.11.2019 23:05:39