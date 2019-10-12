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Resulayn nerede? Resulayn ele geçirildi mi?

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK'nın kontrolündeki Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezini kontrol altına aldı. Yaşanan gelişme sonrası Resulayn ele geçirildi mi? Resulayn nerede gibi soruların cevabı merak edildi.

12.10.2019 13:24Resulayn nerede? Resulayn ele geçirildi mi?

Türkiye'nin güney sınırına yakın bölgede bulunan Resulayn SMO tarafından kontrol altına alındı. Yaşanan gelişme sonrası Resulayn'nın konumu merak konusu olurken Resulayn nerede ve Resulayn ele geçirildi mi gibi sorular soruldu.

"RASULAYN MESKUN MAHALİ KONTROL ALTINA ALINDI"

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı." ifadelerine yer verdi.

HAREKATIN 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE ELE GEÇİRİLDİ

Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12 Ekim tarihi itibarıyla sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı kaydedildi.

Resulayn
Resulayn

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Fırat, Gündem, Güncel

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