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Resulayn şehidi Tahsin Sarıtosun'un naaşı baba evine getirildi

Resulayn şehidi Tahsin Sarıtosun'un naaşı baba evine getirildiKOCAELİ - Barış Pınarı Harekatı sırasında Resulayn'da teröristler tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un naaşı helallik için Kocaeli'nin...

28.10.2019 20:03
Resulayn şehidi Tahsin Sarıtosun'un naaşı baba evine getirildi
KOCAELİ - Barış Pınarı Harekatı sırasında Resulayn'da teröristler tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un naaşı helallik için Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki baba ocağına getirildi.
Barış Pınarı Harekatı sırasında Resulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un naaşı helallik alınması için Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin naaşı evin bulunduğu caddeye ulaştığında şehidin ailesi, yakınları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un naaşı dua okunup helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınmak üzere Darıca Merkez Cami'ne götürüldü. Sarıtosun ailesinin 4 çocuğundan en büyü olan şehit Tahsin Sarıtosun'un yaklaşık 1 yıl önce uzman olduğu öğrenildi.
Resulayn şehidi Tahsin Sarıtosun'un naaşı baba evine getirildi

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Genel

Kaynak: İHA


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