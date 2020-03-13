Resulayn şehidi toprağa verildi
Resulayn şehidi toprağa verildi Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı HATAY - Suriye'nin Resulayn kentinde, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş Hatay'ın Kırıkhan...
13.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:23
Resulayn şehidi toprağa verildiŞehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldıHATAY - Suriye'nin Resulayn kentinde, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.Bekar olan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bezayıt Bestami Buluş'un (26), Kırıkhan ilçesindeki cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil de katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazından ardından şehidin naaşı, Kırıkhan Şehitliğinde toprağa verildi.Şehit Beyazıt Bestami Buluş'un babası Mehmet Buluş'un, 20 yıl önce Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği, annesi Aynur Ertem'in hayatta olduğu belirtildi. Şehidin dedesi Ali Ertem'in ise Kore gazisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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