Resulayn şehidi Uzman Onbaşı Buluş'un cenazesi memleketi Hatay'a uğurlandı
Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi memleketi Hatay'a gönderildi.
12.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:12
Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi memleketi Hatay 'a gönderildi.
Şehit Buluş'un (29) naaşı, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak cenaze aracına konuldu ve memleketi Hatay'a uğurlandı.
Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.
Şehit Buluş'un (29) naaşı, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak cenaze aracına konuldu ve memleketi Hatay'a uğurlandı.
Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.
Kaynak: AA
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