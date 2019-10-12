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Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.

12.10.2019 13:02Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezinde kontrolü ele geçirdi. Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi. Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12 Ekim tarihi itibarıyla sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı kaydedildi.

Paylaşılan görüntülerde, Suriye Milli Ordusu askerlerinin silah sesleri eşliğinde Resulayn'a giriş anları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Suriye Milli Ordusu askerlerinin silah sesleri eşliğinde Resulayn'a giriş görüntüleri



Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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