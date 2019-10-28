Haberler » Güncel » Resulayn sokaklarından çocuk, minarelerden ezan sesi yükseliyor

Resulayn sokaklarından çocuk, minarelerden ezan sesi yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Resulayn sokaklarında çocuklar geziyor.

28.10.2019 13:25
Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Resulayn sokaklarında çocuklar geziyor. Camilerin minarelerinden ise uzun bir aradan sonra tekrar ezan sesleri yükselmeye başladı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn kenti teröristlerden tamamen temizlendi. Kırsal alanla teröristler Mehmetçiğe saldırılarda bulunurken, TSK ise meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık veriyor. Resulayn merkezinden ise zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. TSK, teröristlerin tuzaklarını özel birlikler ile kontrollü patlatarak imha ediyor.
SOKAKLARDA AİLELER VE ÇOCUKLAR GEZİYOR
Kentin her tarafını tüneller ile donatan teröristlerin çekilmesinin ardından, sokaklarda tekrar aileler ve çocuklar gezmeye başladı. Camilerin minarelerinden ise uzun bir aradan sonra ilk kez ezan sesi duyuldu. Suriye Milli Ordusu'na bağlı askerler de kontrolün sağlandığı alanlarda güvenliği sağlıyor.
(Refik Fidan-Sinan Özdemir/İHA)
Resulayn sokaklarından çocuk, minarelerden ezan sesi yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:30 İstanbul'da okulda tepki çeken görüntü
15:30 Sahte para ile alışveriş yapmak istedi, satıcının dikkatinden kaçamadı
15:25 Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldı
15:24 Çavuşoğlu: "Afrika ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz"
15:23 İngiltere'de 39 cesedi taşıyan şoförün yargılanmasına başlandı
15:23 Fethullah gülen'in yeğeni tutuklandı
15:23 Çavuşoğlu gine-bissau dışişleri bakanı suzi carla barbosa ile ortak basın toplantısında konuştu-1
28.10.2019 15:31:37