Resulayn ve Tel Abyad'da Askeri Mahkeme kuruldu

BARIŞ Pınarı Harekat bölgesinde hayat normale dönmeye başlarken, askeri mahkeme de kuruldu.

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayat her yönüyle normale dönmeye başladı. Bölgede bir yandan elektrik, su, sağlık gibi hizmetlerde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yapılırken yerel yönetimler de kuruldu. Bu gelişmelere paralel olarak icra edilen faaliyetler sırasında olabilecek insan hakları ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek amacıyla Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak Askeri Mahkeme oluşturuldu. Askeri Mahkeme yapılanmasında Cinayet Mahkemesi ile Soruşturma ve Tahkikat Mahkemesi görev yapacak. Cinayet Mahkemesi'nde Başkan ve 2 üye bulunurken, Soruşturma ve Tahkikat Mahkemesi Başkan ve 3 üyeden oluşacak. Askeri Mahkeme'de toplamda 12 savcı görev yapacak.

Suriye Geçici Hükümeti yetkilileri, bölgede hayatın süratle normale döndüğünü, insan hakları ihlalleri ve hukuksuz uygulamaların önüne geçmek için her türlü tedbirin alındığını ve gerekli talimatların verilerek düzenlemeler yapıldığını bildirdi. Yetkililer, buna rağmen olabilecek vakaların incelenmesi, varsa suçların araştırılması ve suçluların kurulan mahkemelerde yargılanmasını hedeflediklerini belirtti. Yetkililer verilen talimatların uygulanmasından ve suç-suçluların araştırılması ve gerekli cezalara çarptırılması işlemlerinden kimsenin muaf tutulmayacağını kaydetti.