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Resulayn ve Tel Abyad'da, koronavirüs yasakları

Resulayn ve Tel Abyad'da, koronavirüs yasaklarıŞANLIURFA'nın karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn ile Tel Abyad kentinde koronavirüs salgınına karşı alınan 60 yaş üstü ve 18 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi.

14.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:28
Resulayn ve Tel Abyad'da, koronavirüs yasakları
ŞANLIURFA'nın karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn ile Tel Abyad kentinde koronavirüs salgınına karşı alınan 60 yaş üstü ve 18 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Silahlı ve motorize yerel polisler, sokakları dolaşarak anonslarla yasağı duyurdu.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, koronavirüs tedbirlerinin alındığı Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şimdiye kadar Covid-19 vakasına rastlanmazken, bölgenin izole kalması için de çaba gösteriliyor. Salgın henüz Türkiye'ye ulaşmadan önce Suriye tarafı ile irtibatı kesilen Tel Abyad ve Resulayn'da alınan tedbirlerle izole edilen bölgede, Türkiye'de alınan tedbirlerin aynısı uygulanmaya devam ediyor. Okulların Türkiye ile eş zamanlı tatil edildiği bölgede hastaneler, sağlık ocakları ve kamu kurumlarına giriş çıkışlarda sağlık kontrolleri yapılıyor. Lokantalar, kahvehaneler ve halkın toplu bulunduğu iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurularak sadece paket servis yapan iş yerlerine müsaade edilen bölgede, halkın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması anons ediliyor. Tel Abyad ve Resulayn yerel polis teşkilatının motorize ekipleri, her iki ilçede de sokak sokak dolaşarak halkın evlerinden çıkmaması, zorunlu olarak çıkılması gerektiğinde ise maske kullanılması çağrısında bulunuyorlar.
Yerel polisler tarafından Arapça ve Kürtçe anonslarda, "Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu nedenle 18 yaş altı ve 60 yaş üstü sokağa çıkan kişiler hakkında yasal işlem ve para cezası uygulanacaktır" denildi. Resulayn ve Tel Abyad’da, koronavirüs yasakları

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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