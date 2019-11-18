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Resülayn ve Tel Abyad'da yaralar sarılıyor

Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resülayn ve Tel Abyad ilçelerinde şehircilik hizmetleri için çalışmalarına devam ediyor.

18.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:25Resülayn ve Tel Abyad'da yaralar sarılıyor
Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resülayn ve Tel Abyad ilçelerinde şehircilik hizmetleri için çalışmalarına devam ediyor.
Uzun yıllar terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunan ve şehircilik hizmetlerinden faydalanamayan Suriye'nin Resülayn ve Tel Abyad ilçelerinde Barış Pınarı Harekatı ile güvenliğin sağlanmasının ardından hayat normale dönüyor. Başta sağlık olmak üzere içme suyu, gıda, enerji ve temizlik gibi ihtiyaçlar bir bir giderilmeye başlandı. Terör örgütünün attığı havan ve roketlerle tahrip olan Akçakale Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafından başlayarak ilçe merkezine kadar devam eden moloz kaldırma ve temizlik çalışmaları, Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi nezaretinde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nca kontrol altına alınan Ceylanpınar'ın komşusu Resülayn ilçesinde de aynı şekilde çalışmalar sürüyor. Yol yapımı, moloz kaldırma ve temizlik faaliyetlerine Karayolları Şube Şefliği, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, 7'nci Komando Tugay Komutanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye, Karaköprü, Haliliye, Akçakale, Viranşehir ve Ceylanpınar Belediyeleri, DSİ gibi kuruluşlar da araç gereç ve personeliyle katılıyor.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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