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Retina yırtıklarına yapıştırıcılı çözüm

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Aydın'ın yaptığı çalışma, retina yırtılmasında biyolojik yapıştırıcıların çözüm olabileceğini gösterdi.

10.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:30Retina yırtıklarına yapıştırıcılı çözüm

Biyolojik yapıştırıcılar, çeşitli göz sorunlarında uzun bir zamandan beri kullanılmakla birlikte retina yırtılmasında çözüm olabileceğine yönelik ilk çalışma, İKÇÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç tarafından yapıldı.

Dr. Aydın'ın bu konuda yaptığı çalışma,39. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresinde ve Paris'te yapılan Uluslararası Euretina Toplantısında bilim camiası ile paylaşıldı. Fibrin adı verilen bir biyolojik yapıştırıcı ile retina yırtığının tedavi edilebileceğini ileri süren Prof. Dr. Erdinç Aydın, çalışmanın iki yıllık bir süre sonunda ortaya çıktığını ve tekniğin bilim camiası tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Konu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Aydın: "Fibrin yapıştırıcı ile göz içi tamponat, laser ve kriyo kullanmadan yırtıklı retina dekolmanı olan bir olguyu başarı ile tedavi ettik ve Paris'te 5-8 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılan Uluslararası Euretina Toplantısında olarak; aynı şekilde iki yıllık süreyle takip ettiğimiz sadece fibrin yapıştırıcı ile retina yırtıklarını onardığımız Uluslararası ve Ulusal literatürde ilk olarak uyguladığımız tekniğe ait olgu serisinin sonuçlarını da Antalya da yapılan 39. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresinde sözlü olarak sunduk. Yaptığımız çalışma, Ulusal Oftalmoloji kongresinde vitreoretinal cerrahi yapan birçok öğretim üyesi ve katılımcılar tarafında büyük ilgi gördü.İnanıyorum ki gelecekte fibrin yapıştırıcı vitreoretinal cerrahide birçok olguda ilk tedavi tekniği olarak uygulanmaya başlayacaktır" dedi. Fibrin yapıştırma tekniğinin daha önce zor olguların cerrahisi sırasında ve sonrasında ortaya çıkan başarısızlıklara da çare olacağını vurgulayan Dr. Aydın, retina yırtıklarının tedavisinde laser ve kriyo uygulamalarının ise fibrin yapıştırıcılara ek olarak sadece destek amaçlı olarak kullanılabileceğini düşündüğünü ifade etti.


Aydın, Güncel

Kaynak: Bültenler

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