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Reuters'a konuşan ABD Dışişleri yetkilisi: Türkiye S-400'lerden 'bir şekilde kurtulmalı',...

Reuters ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi için Türkiye'nin S-400'lerden "bir şekilde kurtulması gerektiğini" söylediğini aktardı: "Türkiye'nin masaya geri dönmesi mümkün.

22.11.2019 00:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:20Reuters'a konuşan ABD Dışişleri yetkilisi: Türkiye S-400'lerden 'bir şekilde kurtulmalı',...

ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi için 'nin S-400'lerden "bir şekilde kurtulması gerektiğini" söylediğini aktardı.

Bir grup muhabire bilgi veren yetkili, bu sistemin NATO'nun savunma kapasitesine zarar verdiğini savunurken Türkiye'ye açık kapı bıraktı:

"Türkiye'nin masaya geri dönmesi mümkün. Bunun için S-400'leri imha etmeleri, iade etmeleri veya bir şekilde S-400'lerden kurtulmaları gerektiğini biliyorlar."

Adının yazılmasını istemeyen yetkili, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasının hala masadaki seçeneklerden biri olduğunu söyledi.

"ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımların zamanlaması nihai değil" diyen yetkili, Washington'ın Rusya'dan savaş uçağı aldığı gerekçesiyle Çin'e uygulayacağı CAATSA yaptırımlarına karar vermesinin dokuz ay sürdüğünü hatırlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün yaptığı konuşmada "S-400 çalışacak. S-400'lerin birinci filo iki batarya Türkiye'ye intikal etmiş bulunuyor. İki bataryanın kuruluşu ve TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız. Şakamız yok. 5 (adet) F-35'ten 4'ünü fiilen teslim aldık, biri teslim edilmek üzere hangarlarda bekliyor" demişti.

ABD, Türkiye'nin S-400'leri alması nedeniyle F-35 programına katılımını durdurmuş, Ankara'nın F-35 satışını askıya alırken Türkiye'de üretilen uçak parçaları için de başka üreticiler bulmaya başlamıştı.

Türkiye ise S-400'lerin F-35 projesine bir zarar vermeyeceğini savunuyor ve konuyla ilgili teknik bir komisyon kurulmasını talep ediyor. Türk yetkililer F-35 alamamaları durumunda Rusya'nın geliştirdiği savaş uçakları alabileceklerini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Su-57 uçaklarını kendisine göstermesinin ardından "Bunlardan mı alacağız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta da ABD'ye bir ziyarette bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan ile görüşmesinin "harikulade" geçtiğini söylese de iki liderin S-400 ve F-35'ler konusunda bir uzlaşıya varıp varmadığı bilinmiyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Reuters, Türkiye, S 400, Dünya
BBC


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