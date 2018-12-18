Reuters'a Konuşan Beyaz Saray Yetkilisi: Trump Erdoğan'a Gülen'in İadesi Vaadinde Bulunmadı

Beyaz Saray'dan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade edeceklerine ilişkin' bir beyanda bulunmadığını söyledi.<br><br>Ajansa ismini vermeden konuşan yetkili, 'Başkan G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğinde Gülen'in iade edileceği vaadinde bulunmadı' dedi.<br><br>Trump ve Erdoğan 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde Arajntin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.<br><br>Pazar günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zirvede Trump'ın Erdoğan'a 'Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz' dediğini söylemişti.<br><br><img src='https://foto.haberler.com/haber/2018/12/18/reuters-a-konusan-beyaz-saray-yetkilisi-trump-2-11548560_o.jpg'/></br></br></br>ABD Başkanı Donald Trump hakkında daha önce 'Suudi Arabistan hükümeti üzerindeki baskıyı hafifletmek' amacıyla Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyi düşündüğü iddiaları ortaya atılmıştı.<br><br>Trump ise bu<a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46247599'> Gülen'in iadesinin 'gündemlerinde olmadığını' kaydetmişti. </a>